Découvrez la femme qui fait avancer la culture skate à Tokyo

Je faisais souvent du BMX à Komazawa Park. Un jour, une fille avec qui j'avais sympathisé m'a offert son vieux skate tout abîmé. La scène BMX est dominée par les hommes, et quand je voyais des tricks, je me disais souvent qu'un homme pourrait réussir ça, mais pas moi. En revanche, il y a beaucoup plus de filles qui font du skate, et c'était vraiment fun de pouvoir en faire ensemble. Tout le monde commence à l'adolescence ou à la vingtaine, mais moi j'avais 29 ans quand j'ai commencé le skateboard. Dans mon entourage, il y a des filles qui essayent de devenir pro avec l'aide de leurs parents depuis qu'elles sont enfants, et il y a aussi des filles qui s'entraînent dur pour chaque compétition. Il y a aussi des gens qui font du skate juste pour le fun, comme moi.

Peu importe son niveau, son âge, sa nationalité ou son genre, tout le monde donne le maximum. Et lorsque quelqu'un replaque une nouvelle figure, tout le monde est vraiment ravi. Je trouvais ça très fun, et ça explique pourquoi c'est devenu ma passion. Au bout du compte, j'ai fini par trouver qu'avoir un emploi de bureau classique était une folie. J'ai réalisé que c'était quand même mieux de passer sa vie à essayer de s'amuser le plus possible. J'ai donc quitté mon travail du jour au lendemain. Aujourd'hui, je travaille en freelance, je skate quand je veux et je m'occupe de Skate Girls Snap sur mon temps libre.