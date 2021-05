Les frères jumeaux indigènes ClearBear et Haatepah discutent de leur relation avec la nature

Beaucoup de gens prennent davantage le temps de se promener en plein air et de contempler la nature, ce qui est une caractéristique inhérente à votre culture indigène. En quoi cela permet-il de relier les gens entre eux selon vous ?



ClearBear : Beaucoup d'entre nous perdent la tête à force de rester en permanence à l'intérieur et cherchent une échappatoire, en quelque sorte. Là, on ralentit la cadence. Quand on sort dehors, on peut se rapprocher de la nature, de la Terre, voire même de ses ancêtres en se demandant qui se trouvait là avant ou en s'émerveillant devant le paysage. D'un coup, on ne comprend pas pourquoi on ne s'est jamais accordé ce temps auparavant..



L'activisme peut-être source d'angoisse et de stress. Et le meilleur remède contre le stress, pour moi en tout cas, c'est sans aucun doute la nature. Ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais ça n'en reste pas moins vrai. Quand on sort dans la nature et qu'on va se promener, on se sent beaucoup mieux.



Trouvez-vous que vos liens entre vous et avec la terre se sont resserrés aujourd'hui ?



ClearBear : J'ai récemment fait l'acquisition d'un camping-car, donc j'explore cette façon de voyager, en me tenant bien sûr à distance des autres personnes pour ne prendre aucun risque. Je roule dans divers endroits et je contemple la nature. Cette société tourne à 200 kilomètres/heure. À mon sens, le confinement nous aura au moins permis de prendre le temps, de prendre un instant pour respirer, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de respirer et de vivre l'instant présent en toute simplicité.



Vous travaillez également sur des musiques ensemble. Que représente pour vous ce partenariat et le fait de partager cette passion ?



Haatepah : Quand tu travailles avec quelqu'un dont tu n'es pas très proche ou avec qui tu n'as pas de lien fort, tu as toujours peur de te ridiculiser, dans un coin de ta tête. En revanche, quand tu es avec ton frère, cette peur n'a plus lieu d'être : on a l'habitude de plaisanter et de faire les idiots tout le temps, alors…



ClearBear : … Il n'y a pas la même pression.



Haatepah : Exactement. Et je crois que, comme beaucoup d'autres artistes, on travaille mieux quand on n'est pas soumis à un stress excessif.



ClearBear : Quand on compose une chanson et qu'on crée telle ambiance ou telle émotion, il sait exactement quel type d'émotion j’essaie de retranscrire en chantant. De même, quand il chante, je sais exactement quoi faire. On sait ce que l'autre pense et ressent..



Haatepah : Oui, on se complète très facilement. Plus facilement que beaucoup d'autres personnes.