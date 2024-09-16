LeBron TR1 : la chaussure d'entraînement ultime pour la nouvelle génération d'athlètes

« La TR1 est destinée à l'athlète qui est constamment en quête de succès et qui travaille jour après jour, explique LeBron. L'entraînement est une partie importante de mon parcours, et cette chaussure est conçue pour que les athlètes l'utilisent pour n'importe quel entraînement, à tout moment et n'importe où. »

Le développement de la TR1 s'est appuyé sur les observations du Nike Sports Research Lab. La chaussure qui en résulte propose un look streetwear stylé qui vise la performance en intérieur et le confort en extérieur. La TR1 affiche un design ergonomique et léger axé sur la stabilité, avec un accent mis sur la souplesse à l'avant-pied pour améliorer les performances. De plus, la suppression du Strobel, la partie la plus basse de l'empeigne de la chaussure, permet d'être plus proche de l'amorti en mousse qui donne à la TR1 sa réactivité caractéristique.

La semelle extérieure à motif gaufré inversée unique de la TR1 offre une adhérence supplémentaire là où c'est le plus nécessaire. Sa semelle intermédiaire confortable est stable et maintient bien. Et en plus, sa forme large et sa conception ajustée laissent de la place pour tenir compte du gonflement du pied pendant l'entraînement.