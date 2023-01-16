Air Jordan 5
Sortie de la version originale (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/METALLIC SILVER)
Prix d'origine (125 $)
Référence (4384)
Air Jordan 5
Sortie de la version originale (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/METALLIC SILVER)
Prix d'origine (125 $)
Référence (4384)
La férocité s'exprime
Aucun doute : à la fin de la saison 1989-1990, Michael Jordan était au sommet de son art. Il pulvérise son record personnel en accumulant 69 points face à Cleveland et termine la campagne avec 92 tirs à trois points. À titre de référence, il en comptait jusque-là 58, toutes saisons confondues. Visiblement, il n'en était qu'à l'échauffement. C'est en 1990 que la AJ 5 est dévoilée au public par Mars Blackmon, personnage emblématique de Spike Lee.
Inspirée des archives
Prendre de la hauteur
Parce qu'il associe le style mordant de Jordan aux motifs des avions de chasse de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, le designer Tinker Hatfield choisit d'intégrer des formes de dents de requin à la semelle intermédiaire de la Air Jordan 5. Ajoute une semelle extérieure transparente et tu obtiens une chaussure dont la férocité n'a d'égal que la détermination implacable du joueur qui l'a inspirée.