Air Jordan 19
Sortie du modèle d'origine
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Artefact d'origine
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris
(WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Prix d'origine
(165 $)
Référence
(307546-101)
Air Jordan 19
Sortie du modèle d'origine (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Prix d'origine (165 $)
Référence (307546-101)
Jordan prépare l'avenir
C'est vrai, la Air Jordan 19 n'a jamais été portée par Michael Jordan sur les parquets. Pourtant, elle a été conçue pour être ultra-performante et répondre aux besoins spécifiques du joueur. Pensée à la hauteur des talents de la légende, l'équipe Jordan a voulu lui donner encore plus de style pour toucher la génération à qui profite l'héritage Jordan. Avec une silhouette qui rappelle le venimeux serpent Black Mamba, la Air Jordan 19 est apparue comme un modèle avant-gardiste plein d'audace.
Retour aux archives
Incisive et stylée
Empeigne Tech-Flex et amorti Zoom Air : voilà de quoi rendre la AJ 19 super agile sur les parquets. Le modèle haute performance affiche un look agressif caractéristique. Ses origines reptiliennes donnent une esthétique saisissante, qui apporte une touche ultra-stylée aux lacets dissimulés.