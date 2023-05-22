16 avril 2003 : après trois minutes de standing ovation, Michael Jordan entame son dernier match de la NBA avec les Wizards de Washington, à Philadelphie. La AJ 18 aux pieds, c'est tout en style qu'il fait ses adieux à la compétition. Inspirée des plus grands modèles avant elle, la chaussure reflète toute la richesse de l'incroyable héritage Jordan. Le modèle s'inspire à nouveau du design italien et des lignes des voitures de sport. On retrouve donc les détails des voitures de Formule 1 et des chaussures de pilotage, mais aussi les coutures travaillées des chaussures de ville italiennes.