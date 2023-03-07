La Air Jordan 13 intègre aussi plusieurs innovations, comme une plaque en fibre de carbone et une unité Zoom Air, pour une agilité toute féline. La AJ 13 se décline en sept sorties originales, alors que Jordan prend sa première retraite de champion incontesté. La chaussure sort en version rétro en 2004, avec de nouveau coloris en édition limitée pour les modèles montants et bas, pour homme et pour femme. D'autres versions rétro sortent en 2006, 2011, 2013, 2014 et 2015. La paire marque aussi la continuité de la longue collaboration entre Jordan et Spike Lee. Elle apparaît dans le film de Spike Lee « He Got Game », aux pieds de Jake Shuttlesworth, incarné par Denzel Washington. C'est d'ailleurs ce qui a valu à la version rétro de 2013 le surnom de « Black Toe ».



