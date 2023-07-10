Grace Geyoro : Dans le mille

La milieu de terrain d'exception
Cette milieu de terrain d'exception est une vraie guerrière sur la pelouse, qui dicte le rythme du jeu. Quand Grace Geyoro a la balle, tout peut arriver. Lis la suite pour en savoir plus sur cette joueuse phare de l'équipe de France.
Pour être aussi agile que Grace
Conçue pour les changements de direction rapides et agiles, la Phantom Luna permet à Grace Geyoro de rester dans le moment présent et de contrôler le milieu du terrain avec ce mélange de créativité et de puissance qui la caractérise. Et sur toi, quel sera l'effet de cette chaussure ?
« En tant que milieu de terrain, j'adore préparer le jeu pour mes coéquipières. J'aime aussi me positionner pour marquer, distribuer le ballon et rendre le jeu aussi fluide que possible. »
Grace Geyoro
Équipe de France féminine de football
Allez les Bleues !
L'heure est venue pour les Bleues de monter sur scène ! Encourage Grace et son équipe en portant la tenue Équipe de France 2023.
Fais travailler tout ton corps
Ce circuit de renforcement dirigé par Grace Geyoro et la coach Edwige Ahonto est un entraînement complet, qui cible les bras en particulier. Disponible maintenant sur l'app Nike Training Club.