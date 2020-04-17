3 manières d'être plus présent

À l'heure actuelle, il est très facile de perdre la capacité à se recentrer. Nous sommes inondés d'informations en permanence : qu'il s'agisse de la situation mondiale actuelle, du travail, des amis et des écrans. On peut très vite se sentir dépassé par ce déluge et perdre pied avec l'instant présent.



Heureusement, la pleine conscience propose quelques outils simples pour vous aider à reprendre le contrôle et à vous sentir instantanément plus calme et épanoui. La prochaine fois que vous aurez besoin de vous recentrer ou de vous concentrer, essayez l'une de ces techniques :