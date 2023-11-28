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Adapter les espaces sportifs aux filles

Guide de coaching pour les filles
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
4 min. de lecture
Adapter les espaces sportifs pour les filles

Selon les spécialistes, les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des spécialistes pour inverser la tendance. Et pour ce faire, on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, responsabiliser et accompagner les jeunes athlètes.

C'est un fait : l'équipement et les espaces sportifs sont rarement conçus pour les filles, et plusieurs facteurs renforcent ce phénomène. Devoir traverser le parc pour se rendre aux sanitaires, porter les tenues usagées héritées des équipes masculines… Quel message cela renvoie ? Que les filles sont la cinquième roue du carrosse. L'équipement de protection n'est pas toujours conçu pour les filles non plus, et peut s'avérer inadapté, inconfortable, voire dangereux.

Bien trop souvent, les filles doivent faire avec ce qu'elles ont, ce qui a une influence négative sur leur expérience du sport.

Les filles ont besoin de vêtements confortables et adaptés, mais aussi d'espaces propres et sécurisés à proximité pour leurs besoins d'hygiène. Elles doivent pouvoir s'entraîner dans des endroits, et à des horaires, qui ne mettront pas en danger leur intégrité physique. Si tu ne peux pas vraiment construire de meilleurs sanitaires, tu peux créer un environnement sécurisé et confortable, en prenant en compte ces besoins dans l'organisation de tes séances de sport.

Et n'oublie pas qu'une grande partie des filles ne sont pas encouragées à faire du sport. Le simple fait d'être là peut être un risque pour elles. Il est donc primordial de leur proposer un environnement positif et sain où elles se sentent en sécurité et où elles peuvent s'amuser.

Donne-leur toutes les chances de réussir

  • Donne-leur toutes les chances de réussir, Adapter les espaces sportifs pour les filles, slide 1 of 3
    Assure leur sécurité et donne-leur un sentiment d'appartenance

    Vérifie le lieu à l'avance : il doit être sans danger, bien éclairé et correctement surveillé. Les sanitaires doivent être facilement accessibles et, surtout, respecter l'intimité. Si tu penses qu'un lieu ne convient pas, cherche d'autres solutions (un autre gymnase ou parc), ou organise tes séances d'entraînement quand qu'il fait jour.

  • Donne-leur toutes les chances de réussir, Adapter les espaces sportifs pour les filles, slide 2 of 3
    Crée des environnements inclusifs

    Donne aux jeunes sportives le sentiment de faire partie de l'équipe. Les normes qui régissent l'identité de genre évoluent, et il est important que chaque personne se sente intégrée dans le groupe. Commence par adopter un langage inclusif. Fais attention aux pronoms et surnoms que tu utilises. Privilégie des termes adaptés, comme « équipe » ou « joueuses ». Laisse-les aussi s'approprier l'espace, en affichant simplement une bannière aux couleurs de l'équipe, par exemple.

  • Donne-leur toutes les chances de réussir, Adapter les espaces sportifs pour les filles, slide 3 of 3
    Propose-leur un équipement adapté

    Les filles et les garçons ont des besoins différents, surtout au début de la puberté. Il est important de réfléchir à la taille des tenues, à l'équipement de protection ou aux vêtements, et à l'impact qu'ils peuvent avoir sur le ressenti des filles. L'une des filles reste-t-elle en retrait alors que ce n'est jamais arrivé ? Peut-être se sent-elle mal à l'aise ou gênée. Essaye de comprendre et fais tout ce que tu peux pour l'aider à revenir sur le terrain.

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Apprends comment valoriser les filles dans ta communauté.

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    Concentre-toi sur la progression, pas les performances
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    Comment inciter les filles à faire du sport et à persévérer ?
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    Guide de coaching pour les filles

    Laisse-les faire de la compétition

Date de première publication : 28 novembre 2023

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