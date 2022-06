QJP : entraînement et cycle menstruel

Puis-je adapter mes entraînements en fonction de mon cycle menstruel si je suis enceinte ?

Pendant la grossesse, vos hormones ne suivent plus leur cycle habituel. À la place, elles suivent un tout nouveau cycle de neuf mois. Le taux de ces hormones cruciales, les œstrogènes et la progestérone, augmente constamment tout au long de la grossesse. Adapter vos entraînements en fonction de votre cycle menstruel n'est donc pas approprié. Adaptez plutôt vos entraînements en fonction de vos trimestres. À cause des nombreux mythes et diverses opinions à ce sujet, il peut être difficile de savoir quels mouvements sont sûrs. Cependant, chaque grossesse est différente, même quand ce n'est pas votre première. Il s'agit d'écouter votre corps, il vous dira ce qu'il peut et ne peut pas faire. Vous trouverez ce dont vous avez besoin à toutes les étapes de votre grossesse avec nos runs guidés. Découvrez-les sur l'application Nike Run Club.

Pour vous entraîner en fonction de votre cycle menstruel, téléchargez l'application Nike Training Club App et consultez la collection d'entraînement NikeSync.

Puis-je adapter mes entraînements en fonction de mon cycle menstruel si je souffre d'endométriose ou du SOPK ?

Les femmes souffrant d'endométriose et de SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) sont victimes d'errance médicale depuis des décennies. Toutefois, ces dernières commencent petit à petit à recevoir l'aide dont elles ont besoin pour lutter contre la douleur, les saignements abondants et les règles irrégulières que ces maladies impliquent. Remarque : si ces symptômes ne vous sont pas inconnus, il est temps d'arrêter d'essayer de vous auto-diagnostiquer et de consulter un médecin pour avoir l'avis d'un vrai spécialiste. Des règles abondantes ou irrégulières (ou tout simplement inexistantes) peuvent avoir plusieurs significations, il est toujours mieux d'en parler avec votre généraliste.

Si vous souffrez d'endométriose, vous trouverez peut-être que faire de l'exercice peut atténuer vos symptômes. En effet, le sport favorise les mécanismes anti-inflammatoires et antioxydants de votre organisme, en plus de booster votre moral. Il a été prouvé que cette condition peut aggraver la dépression et l'anxiété, c'est pourquoi votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique.

La meilleure méthode pour commencer à adapter vos entraînements à votre cycle est de tenir compte de vos sensations sur deux ou trois mois d'entraînements et de vous rendre compte des réactions de votre corps quand vous repoussez vos limites. Vous saurez alors quand votre corps est en mesure de se surpasser et quand il a besoin de plus de douceur.

Puis-je adapter mes entraînements en fonction de mon cycle menstruel si je suis ménopausée ?

La réponse ne sera pas la même si vous êtes en périménopause (votre corps ovule toujours, mais commence à montrer des signes que vos ovaires produisent moins d'œstrogènes) ou ménopausée (votre corps n'ovule plus et vous ne produisez plus d'œstrogènes ni de progestérone). En périménopause, vous aurez toujours vos règles, mais elles pourront être moins régulières et vos saignements peuvent fluctuer. Vous pouvez toujours suivre votre cycle et réagir en conséquence. Si votre cycle est plus long, votre taux d'hormones sera bas (phase folliculaire) plus longtemps. Vous pourrez ainsi faire des entraînements plus intenses qui nécessitent une plus grande résistance.

Si vous êtes ménopausée (vous n'avez plus vos règles depuis plus de 12 mois), vous n'avez pas besoin d'adapter vos entraînements à votre cycle puisque votre corps ne produit plus de hauts niveaux d'hormones fluctuantes. Cependant, vous pouvez toujours surveiller vos sensations et vos performances lors de vos entraînements. Vous saurez comment votre corps réagit et si vous avez besoin de plus de jours d'entraînements plus doux entre deux sessions exigeantes. Une chose est sûre : reposez-vous plus longtemps après un entraînement intense. Avec la ménopause, vos muscles récupèrent moins rapidement qu'avant.

Puis-je adapter mes entraînements en fonction de mon cycle menstruel si je ne suis pas une athlète professionnelle ?

BIEN SÛR. Si vous avez des règles, vous pouvez profiter de tous les avantages d'un entraînement adapté à votre cycle menstruel.