Des looks signés : Sabrina Ionescu

En matière de couleurs, Sabrina reste dans les tons neutres, choisissant des teintes discrètes et des vêtements classiques en noir et blanc. « Je ne suis pas fan des couleurs très vives. J'aime bien les couleurs pastel subtiles. Le rose pâle est ma préférée. »

Le seul article qu'elle ne supporte pas ? « Les jeans. Ils ne sont pas aussi confortables. Je préfère porter des survêtements. C'est vraiment un état d'esprit d'athlète », plaisante-t-elle.

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