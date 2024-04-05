L'histoire de la Nike Cortez

La Cortez a été la première chaussure de running Nike à mettre en avant le génie de Bill Bowerman, cofondateur de Nike et coach d'athlétisme légendaire. Bill était constamment à la recherche de moyens pour aider ses athlètes à exploiter leur potentiel et les faire passer au niveau supérieur. La Cortez est le fruit de nombreux et divers prototypes, et est à l'origine d'une révolution dans le monde des chaussures de running.

À son lancement à la fin des années 60, elle offre aux athlètes de fond des États-Unis un amorti inédit. En effet, la Cortez est le premier modèle de running à associer une semelle intermédiaire sur toute la longueur à une couche de caoutchouc éponge en dessous de l'empeigne. Non seulement la Cortez est devenue la chaussure de running la plus vendue de Nike, mais sa nouvelle combinaison d'amortis est aussi devenue la norme dans le secteur. Conçu pour mieux absorber les chocs, cet amorti sous le pied a tout simplement changé le cours de l'histoire de la chaussure.