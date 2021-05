Booster vos performances de running avec les bonnes techniques de respiration

Respiration thoracique : ce n'est pas l'idéal

Par défaut, la plupart d'entre nous ont une respiration thoracique, explique Belisa Vranich, psychologue clinicienne et auteure de Breathing for Warriors. C'est quelque chose qui se fait probablement naturellement, mais lorsque vous respirez au niveau de la poitrine, vous n'utilisez qu'une petite partie de vos poumons, ajoute-t-elle, et vous devez respirer plus vite pour avoir plus d'oxygène.



Et lorsque vous avez une respiration thoracique pendant votre run ? « Vos muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène », explique Chris Bennett, senior director of global running chez Nike (également connu sous le nom de Coach Bennett). Ce qui ne fait qu'empirer les choses : « Lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir assez d'air, notre première réaction est de prendre plus d'inspirations, ce qui les rend encore plus superficielles. » Cela ne fait que rendre les choses encore plus difficiles et vous pousser à vous arrêter plus vite que prévu.