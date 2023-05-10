Nettoyer un pantalon de baseball en 6 étapes simples

En général, la manière la plus simple de traiter une tache sur un pantalon de baseball, c'est d'appliquer un détachant juste sur la tache. Commence par tester le produit sur une petite zone qu'on ne voit pas (comme à l'intérieur du pantalon) pour t'assurer qu'il ne décolore pas le tissu.

Toutes les taches ne doivent pas être traitées de la même façon. Par exemple, on n'utilise pas les mêmes produits pour enlever une tache d'herbe et une tache de terre.

Pour les taches d'herbe : utilise un détachant, en vérifiant sur l'étiquette que ce soit bien un produit enzymatique. Sur les taches à base de protéines (comme l'herbe), les produits les plus efficaces sont des détachants et des lessives enzymatiques. Ces produits contiennent naturellement des protéines qui désagrègent les taches à base de protéines.



(Contenu apparenté : Comment enlever les taches d'herbe sur les chaussures)





utilise un détachant, en vérifiant sur l'étiquette que ce soit bien un produit enzymatique. Sur les taches à base de protéines (comme l'herbe), les produits les plus efficaces sont des détachants et des lessives enzymatiques. Ces produits contiennent naturellement des protéines qui désagrègent les taches à base de protéines. (Contenu apparenté : Comment enlever les taches d'herbe sur les chaussures) Pour les taches de terre : utilise des produits nettoyants qui contiennent des agents mouillants (comme le produit vaisselle, la lessive ou les sprays détachants). Pourquoi ? Les agents mouillants permettent à l'eau de mieux pénétrer dans le tissu que tu essayes de nettoyer.

Applique bien le produit sur toute la tache. Puis, fais tremper le vêtement dans de l'eau chaude (à 38 degrés maximum) pendant une heure.

Beaucoup de pantalons de baseball Nike sont 100 % polyester et peuvent être laissés à tremper. En revanche, il vaut mieux éviter de faire tremper les vêtements contenant de l'élasthanne ou des matières similaires. Vérifie la composition sur l'étiquette.

Une fois que le pantalon a bien trempé, frotte la tache avec une brosse à dents usagée propre ou une brosse pour retirer les particules de saleté. Lave ensuite le pantalon de baseball en suivant les étapes ci-dessous.

(Contenu apparenté : Comment enlever des taches sur des hauts blancs)