Comment nettoyer des gants de football américain
Entretien des produits
Pelouse, boue, transpiration : les gants de football américain en voient de toutes les couleurs. Utilise ces astuces pour donner un coup de propre à une paire de gants de football américain avant le prochain match.
Matériel
- Lessive douce ou savon doux
- Bicarbonate de soude (facultatif)
Outils
- Chiffon (facultatif)
Les gants de football américain sont utilisés à tous les postes sur le terrain. Ils protègent les mains pendant les plaquages et offrent une bonne adhérence pour lancer et attraper le ballon. Mais au bout de plusieurs jours d'entraînement, ils sont recouverts de taches d'herbe, de transpiration et de boue.
Comme ta tenue de football américain, tes gants doivent être nettoyés régulièrement pour les garder le plus longtemps possible et en bon état. Mais avec leur matière adhérente qui t'aide à attraper le ballon, ils ne peuvent pas simplement être balancés dans la machine à laver. La solution la plus douce et la plus sûre consiste à les laver à la main. Lis cet article pour savoir comment nettoyer des gants de football américain pour qu'ils ne perdent pas leur adhérence.
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Comment nettoyer des gants de football américain
1.Vérifie les consignes d'entretien figurant sur les gants
Avant de laver tes gants, lis les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette. En général, les marques conseillent un lavage à la main, car la paume est doublée en cuir ou avec un mélange antidérapant de polyester et de silicone qui peut perdre ses capacités d'adhérence en cas de lavage trop agressif.
Certains gants sont lavables en machine, mais en cas de doute, lave-les à la main. L'étiquette peut aussi indiquer une température de lavage idéale. Sinon, utilise de l'eau froide ou tiède.
Si tu as des gants de football américain Nike, lave-les à la main en suivant ces étapes.
2.Enlève le gros de la terre
Avant de nettoyer les gants, secoue-les au-dessus du lavabo pour enlever la terre ou essuie-les avec un chiffon humide.
3.Remplis une bassine d'une solution nettoyante douce
Ensuite, prépare une solution nettoyante pour les gants. Remplis le lavabo ou une bassine d'eau tiède ou froide (ou en respectant la température indiquée sur les instructions du fabricant). Ajoute ensuite une cuillère à soupe de savon doux ou de lessive douce et remue pour bien répartir le produit.
4.Plonge les gants dans l'eau et frotte-les doucement
Plonge entièrement les gants dans la bassine et laisse-les tremper quelques minutes dans l'eau. Ensuite, frotte doucement le dos des gants et les paumes avec tes doigts. Fais attention aux matières ou aux éléments fragiles, comme la sangle de poignet.
5.Rince-les pour enlever le savon
Sors les gants, vide l'eau et remplis à nouveau le lavabo ou la bassine d'eau froide. Rince les gants pour retirer toute la mousse restante. Tu peux aussi rincer les gants sous le robinet d'eau froide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace de savon.
6.Fais sécher à l'air libre
Essore délicatement les gants pour enlever l'excédent d'eau et étends-les pour qu'ils sèchent à l'air libre. Ne passe jamais tes gants de football américain au sèche-linge : la chaleur pourrait endommager le tissu et réduire les capacités d'adhérence.
Comment nettoyer des gants de football américain qui sentent mauvais
Si tu as suivi les étapes ci-dessus mais qu'une odeur se dégage toujours de tes gants, procède comme suit.
Fais-les tremper dans une solution à base de bicarbonate de soude
Remplis ta bassine d'eau tiède et ajoute une demi-tasse de bicarbonate de soude. Remue l'eau jusqu'à dissolution complète du bicarbonate. Puis plonge les gants dans cette solution et laisse-les tremper pendant une heure environ. Rince ensuite les gants à l'eau froide.
Cette astuce peut aussi raviver des gants blancs s'ils sont devenus ternes.
(Contenu apparenté : Les meilleurs équipements d'entraînement Nike Football américain)
Questions fréquemment posées
Peut-on laver des gants de football américain en machine ?
Il est toujours recommandé de laver à la main les gants de football américain Nike. Un cycle de lavage en machine peut endommager le tissu, en particulier la paume en cuir ou en polyester antidérapant.
Si tu choisis quand même de laver tes gants en machine, opte pour un cycle à froid, pour linge délicat. Pour les protéger davantage, tu peux les retourner et les placer dans un filet de lavage ou une taie d'oreiller avant de les mettre en machine.
Peut-on passer des gants de football américain au sèche-linge ?
N'utilise pas de sèche-linge pour les gants de football américain : la chaleur pourrait endommager le tissu et réduire les capacités d'adhérence. Fais-les plutôt sécher à l'air libre.
À quelle fréquence faut-il laver ses gants de football américain ?
Les laver trop souvent peut réduire la durée de vie des gants et causer une usure rapide du tissu. Ne les lave que si nécessaire, quand ils sont sales ou pleins de sueur. Si possible, lave-les au maximum une fois par semaine. Moins, si possible.
Pour éviter les mauvaises odeurs, fais-les sécher à l'air libre après chaque utilisation au lieu de les laisser dans ton sac de sport.
Rédaction : Hannah Singleton