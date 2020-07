Comment la mémoire musculaire accélère les progrès

L'équipe de Marcus Moberg a également effectué une biopsie musculaire des participants juste après la période d'entraînement de 10 semaines, et cinq mois après le dernier entraînement. Dans les muscles des jambes des participants, les chercheurs ont découvert des niveaux plus élevés de marqueurs génétiques et protéiques, dont on estime qu'ils ont un lien avec la santé et la croissance des muscles ainsi qu'avec l'endurance musculaire. Ces marqueurs pourraient expliquer la force musculaire de la jambe entraînée.



Ainsi, il semble que le cerveau et les muscles travaillent en équipe, explique Marcus Moberg. Votre cerveau ancre les capacités motrices et vos muscles s'accrochent aux changements structurels qui peuvent vous aider à retrouver et à récupérer plus rapidement la force perdue.



Cette nouvelle ne doit pas être une excuse pour mettre vos haltères de côté. Il n'en reste pas moins que la phase de déconditionnement peut commencer quelques semaines après l'arrêt de l'activité physique, bien que les effets varient principalement selon le type d'activité pratiquée et vos capacités physiques au début de votre entraînement. La plupart des gens vont perdre une partie de leur capacité aérobique en une semaine, explique Heather Milton, tandis qu'une baisse des performances en entraînement de force prendra plus de temps et touchera les gens différemment. Mais que vous ne pratiquiez pas votre sport pendant une semaine ou cinq mois, sachez ceci : « Si vous vous êtes entraîné dans le passé, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas perdu tous ces acquis , déclare la spécialiste. Vous vous situez maintenant quelque part entre votre forme physique maximale et votre niveau de base initial. » Donc dites-vous que cela pourrait être pire.



Cette découverte ne doit pas non plus vous pousser à vous dépenser à fond lorsque vous reprenez votre programme d'entraînement. Épargnez-vous et allez-y doucement pendant les premières séances ou semaines. « Même une personne très bien entraînée devra reprendre son entraînement à un niveau plus bas. Elle sera simplement capable de progresser plus rapidement qu'une autre qui se serait moins entraînée en amont », explique Heather Milton. Personne ne souhaite refaire une pause pour cause de blessure ou de surentraînement dès la reprise de son sport.



S'il est vrai qu'on peut ne pas prendre beaucoup de plaisir à pratiquer son sport après une longue pause, ou que le résultat pourrait ne pas être très esthétique (ahem, les adultes qui font la roue), c'est très motivant de savoir qu'il est presque impossible de revenir vraiment à la case départ après quelques mois ou années d'arrêt, car vous allez progresser plus rapidement qu'au tout début. N'oubliez pas de remercier votre cerveau, et vos muscles, pour cela.