Comment courir un meilleur marathon

En tant que marathonien, le terme « surcharge glucidique » ne vous est probablement pas étranger. Les glucides sont stockés sous forme de glycogène et constituent la source d'énergie la plus facilement disponible pour l'organisme. C'est pourquoi de nombreux coureurs consomment plus de glucides que d'habitude avant une course pour compléter leurs réserves de glycogène. Mais beaucoup de gens se trompent de stratégie : en effet, faire le plein de glucides ne signifie pas vous gaver de pain, de spaghettis et de céréales pendant les semaines précédant une course.

Il faut plutôt adopter une approche plus structurée. Environ trois à quatre jours avant le départ, changez la composition de vos repas afin qu'ils contiennent de 70 à 75 % de glucides, en laissant de la place pour les protéines et les lipides sains, explique Ryan Maciel, diététicien certifié et coach en nutrition de la performance chez Precision Nutrition. Si vous faites le plein de glucides la veille de votre course, vous vous sentirez probablement amorphe le lendemain, sans avoir pour autant augmenté votre réserve de glycogène. Votre corps ne peut pas réaliser ce changement en une nuit, déclare-t-il.

Pratiquez également cette technique au cours des jours qui précèdent vos runs les plus longs pour évaluer ce qui convient à votre corps, suggère Monique Ryan, diététicienne agréée et nutritionniste du sport intervenant auprès d'équipes et d'athlètes de fond professionnels. Ainsi, vous éviterez d'avoir de mauvaises surprises le jour de la course, juste avant de prendre le départ.