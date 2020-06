Comment courir un meilleur marathon

Ne paniquez pas si vous ne parvenez pas à bien dormir. Une mauvaise nuit ne suffit pas à anéantir votre préparation. « Les heures de sommeil les plus importantes sont celles que vous aurez accumulées pendant les jours et les semaines avant la compétition », explique Cheri Mah. Elle recommande donc d'accorder la plus grande attention à son sommeil la semaine précédant la course. « Il faut dormir au moins sept heures par nuit, mais visez huit à dix heures de sommeil, plus particulièrement si vous avez accumulé du sommeil en retard ou que vous souffrez d'un manque chronique de sommeil », explique-t-elle.



07. Prévoyez ce que vous mangerez le matin de la course



Si vous parvenez à vous lever suffisamment tôt pour petit-déjeuner au moins deux heures avant le début de la course, prenez un repas normal et équilibré, indique Ryan Maciel, avec plus de la moitié des calories provenant de glucides, un quart de protéines et le reste de lipides.



Si vous ne voulez pas vous lever aussi tôt, mangez une mini-version de ce repas une heure avant le début de la course. « On conseille généralement quelque chose de liquide à ce stade », explique Ryan Maciel. Veillez à inclure une bonne source de glucides complexes, comme des céréales complètes. Votre corps met plus de temps à décomposer les glucides complexes que les glucides simples, ce qui signifie que le carburant devrait atteindre votre système sanguin durant le run, pile au moment où vous avez besoin de cette énergie supplémentaire. (Pour un bon milk-shake, combinez de l'avoine, du beurre de cacahuètes, des fruits rouges et du lait de soja ou de vache.)



Évitez les aliments riches en matières grasses ou en fibres, explique Ryan Maciel. Ils sont plus longs à digérer, ce qui peut surcharger votre estomac et entraîner des problèmes intestinaux pendant que vous courez.



Quoi que vous mangiez, vous devez être sûr que le repas vous conviendra, car vous l'avez testé à de nombreuses reprises avant vos long runs. « Vous ne devez rien essayer de nouveau avant une course, avertit le coach. Vous devez respecter les habitudes alimentaires que vous avez testées au cours des derniers mois d'entraînement. »



08. Faites bien le plein d'énergie pendant la course (et après)



Il est essentiel de refaire le plein d'énergie. Si vous ne le faites pas, vos réserves de glycogène seront épuisées après environ deux heures de course, donc sans doute à mi-parcours de votre marathon. « Vous allez vous heurter à un mur », explique Monique Ryan, et vous ne serez plus en mesure de maintenir votre rythme.



Pour éviter cela, la nutritionniste du sport conseille de consommer 30 à 60 grammes de glucides par heure. « Vous devrez également consommer 250 à 500 milligrammes de sodium par heure », ajoute Ryan Maciel. Vous pouvez obtenir les deux sous forme de gels, de gommes à mâcher, de boissons énergétiques ou d'encas salés riches en glucides, comme les bretzels. Là encore, profitez de vos long runs pour expérimenter différentes formules de ravitaillement. Ce qui fonctionne pour un autre runner ne fonctionnera pas nécessairement pour vous.



Après avoir franchi la ligne d'arrivée (bravo !), prenez un repas complet et équilibré dans l'heure ou les deux heures qui suivent, recommande Ryan Maciel. Cela aidera votre corps à lancer le processus de récupération et à préserver la masse musculaire maigre. Cela dit, vous aurez quand même encore du mal à descendre les escaliers pendant quelques jours.



09. Soyez attentif à votre respiration



Pendant la course, appliquez-vous à prendre des respirations profondes qui gonflent votre ventre à l'inspiration et le contractent à l'expiration, explique Belisa Vranich, psychologue clinicienne et auteure de l'ouvrage Breathing for Warriors. Cela permet de libérer plus d'espace pour l'oxygène dans vos poumons. « La partie de vos poumons la plus dense et la plus riche en oxygène se situe en bas de votre cage thoracique », explique-t-elle.