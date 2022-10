Les cinq bienfaits des saunas infrarouges, selon les spécialistes

Pour certaines personnes, aller au sauna est un rituel qui suit les séances d'entraînement, et à juste titre. Ces petites cabines chauffées à haute température déclenchent la sudation et présentent de nombreux bienfaits pour la santé. Et contrairement aux saunas traditionnels, qui chauffent le corps par l'air lui-même chauffé, les saunas infrarouges chauffent directement le corps par le biais d'une lumière infrarouge.

Tandis que les saunas traditionnels peuvent monter jusqu'à 80 °C, les saunas infrarouges atteignent des températures comprises entre 40 et 60 degrés, explique Shaina Painter, nutritionniste certifiée. Comme les températures sont plus basses dans un sauna infrarouge, il est plus agréable et plus sûr d'y rester pendant des périodes prolongées.

« Je recommande souvent le sauna infrarouge à mes patients et le préfère à d'autres types de sauna », indique la Dr Monisha Bhanote, membre du Collège des médecins américains et du Conseil américain de médecine intégrative.

« Par rapport à l'air chaud, la chaleur infrarouge pénètre la peau plus en profondeur, explique-t-elle. Ce qui fait que vous transpirez plus intensément à une température plus basse ».

Lisez cet article pour découvrir comment cette forme de thérapie basée sur la sudation favorise la relaxation et le bien-être.