Bra By Adwoa : avec quoi porter une brassière de sport

Bra By Adwoa

Bra By Adwoa est notre nouvel épisode de la série « Bra By ». Cette fois-ci, nous nous sommes laissés surprendre par l'iconique fashionista, mannequin, actrice et activiste Adwoa Aboah. Avec sa plateforme Gurls Talk et ses podcasts, elle incarne auprès de sa communauté une fervente défenseure de la confiance en soi, et ce nouveau Brassière de sport 100 % stylée reflète parfaitement cette approche. Rejoignez Adwoa et découvrez comment, pourquoi et à travers quels lieux et éléments elle aime le style des brassières de sport.