Bra By Adwoa : avec quoi porter une brassière de sport

« J'adore ce style, j'adore le côté marquant d'une tenue très sombre avec un éclat rouge vif qui contraste avec le reste. Le rouge est la couleur de la puissance, de l'énergie, du mouvement corporel. J'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter avec cette tenue. Elle est parfaite pour les activités intenses, comme un entraînement sur le ring, ou pour transpirer, montrer ce qu'on vaut et repousser ses limites. »

Vous ‏aimez le style subtil d'Adwoa ? Procurez-vous le vôtre.