파리의 가장 창의적인 축구 클럽에 반향을 일으킨 선수
운동선수*
플로린 쿠에산은 위치 FC(Witch FC) 팀을 자신이 살고 있는 세상을 반영한 팀으로 만들어가고자 노력하고 있습니다.
'스냅샷'은 세계 곳곳에서 활약하고 있는 선수들을 만나보는 시리즈입니다.
모든 축구팀은 창의적인 선수를 필요로 합니다. 위치 FC(Witch FC)는 그런 선수들로 가득하죠. 파리의 축구 클럽인 위치 FC는 경험 많은 선수들과 축구에 새로 입문한 선수들이 섞여 있으며, 팀원 전원이 여성 예술가와 크리에이터로 구성되어 있습니다.
나이키는 위치 FC의 스타 선수 중 한 명이자 작가 겸 크리에이터인 플로린 쿠에산을 파리의 마레 지구 중심가에 위치한 17세기 가톨릭 건축물인 생 폴 생 루이 교회 맞은편의 생 폴 경기장에서 만났습니다. 플로린은 나이키와 함께 축구에 대한 애정 뿐만 아니라 축구선수로 변신한 크리에이터들로 구성된 이 독특한 팀에서 어떻게 자신의 커뮤니티를 발견하였는지 이야기를 나눴습니다.
축구에 어떻게 관심을 갖게 되었나요?
제 부모님은 토고 출신이지만 전 파리에서 태어난 파리지앵이에요. 남동생 두 명이 있는데 나이대가 비슷해서 가족 간의 유대감이 무척 강했습니다. 어린 시절 전 항상 남동생들 그리고 같은 건물에 살던 아이들과 함께 놀이와 활동을 즐겼어요. 어렸을 땐 공 하나만 있으면 모든 일이 다 순조롭잖아요. 같이 어울릴 여자아이가 없었기 때문에 탑 아래에서 남동생들 그리고 같은 건물의 다른 남자애들과 축구나 농구를 하는 제 모습을 쉽게 찾아볼 수 있었죠.
'스냅샷'은 세계 곳곳에서 활약하고 있는 선수들을 만나보는 시리즈입니다.
모든 축구팀은 창의적인 선수를 필요로 합니다. 위치 FC(Witch FC)는 그런 선수들로 가득하죠. 파리의 축구 클럽인 위치 FC는 경험 많은 선수들과 축구에 새로 입문한 선수들이 섞여 있으며, 팀원 전원이 여성 예술가와 크리에이터로 구성되어 있습니다.
나이키는 위치 FC의 스타 선수 중 한 명이자 작가 겸 크리에이터인 플로린 쿠에산을 파리의 마레 지구 중심가에 위치한 17세기 가톨릭 건축물인 생 폴 생 루이 교회 맞은편의 생 폴 경기장에서 만났습니다. 플로린은 나이키와 함께 축구에 대한 애정 뿐만 아니라 축구선수로 변신한 크리에이터들로 구성된 이 독특한 팀에서 어떻게 자신의 커뮤니티를 발견하였는지 이야기를 나눴습니다.
축구에 어떻게 관심을 갖게 되었나요?
제 부모님은 토고 출신이지만 전 파리에서 태어난 파리지앵이에요. 남동생 두 명이 있는데 나이대가 비슷해서 가족 간의 유대감이 무척 강했습니다. 어린 시절 전 항상 남동생들 그리고 같은 건물에 살던 아이들과 함께 놀이와 활동을 즐겼어요. 어렸을 땐 공 하나만 있으면 모든 일이 다 순조롭잖아요. 같이 어울릴 여자아이가 없었기 때문에 탑 아래에서 남동생들 그리고 같은 건물의 다른 남자애들과 축구나 농구를 하는 제 모습을 쉽게 찾아볼 수 있었죠.
프랑스에서 여성 축구의 성장세는 어떤가요?
어렸을 때 축구는 당연히 남자애들을 위한 활동으로 여겨졌던 것 같아요. 남동생들은 절 따돌리고 싶을 때면 농담 삼아 다른 남자애들하고만 축구하고 싶다고 말하곤 했죠. 하지만 시간이 흐르면서 당당히 축구에서 자신의 응당한 자리를 요구하는 여성들을 보게 되었어요. 프로 축구를 예로 들자면, 작년 여름 프랑스에서 개최된 여자 월드컵을 포함해 언론에서도 여성 선수를 점차 많이 조명하고 있죠. 여자 축구는 과거에 과소평가되어 왔고 심지어 언급 조차 되지 않았어요. 지금은 TV와 잡지에서 여자 축구를 보는 일이 흔하지만요.
지난 2~3년간 제가 상상조차 하지 못했던 일들이 일어나는 걸 두 눈으로 보았어요. 이제 여자 축구 광고도 볼 수 있고 심지어 너무 자연스러워 보여요. 이런 발전을 볼 수 있어서 참 기뻐요. 왜냐하면 저는 이러한 것들을 통해 정기적으로 경기를 뛸 수 있는 여자 축구팀을 찾아 나설 동기를 얻었거든요. 축구를 좋아하긴 했지만, 지금 활동하는 것처럼 팀에 합류하게 될 거라고는 상상하지 못했어요.
프랑스에서 여성 축구의 성장세는 어떤가요?
어렸을 때 축구는 당연히 남자애들을 위한 활동으로 여겨졌던 것 같아요. 남동생들은 절 따돌리고 싶을 때면 농담 삼아 다른 남자애들하고만 축구하고 싶다고 말하곤 했죠. 하지만 시간이 흐르면서 당당히 축구에서 자신의 응당한 자리를 요구하는 여성들을 보게 되었어요. 프로 축구를 예로 들자면, 작년 여름 프랑스에서 개최된 여자 월드컵을 포함해 언론에서도 여성 선수를 점차 많이 조명하고 있죠. 여자 축구는 과거에 과소평가되어 왔고 심지어 언급 조차 되지 않았어요. 지금은 TV와 잡지에서 여자 축구를 보는 일이 흔하지만요.
지난 2~3년간 제가 상상조차 하지 못했던 일들이 일어나는 걸 두 눈으로 보았어요. 이제 여자 축구 광고도 볼 수 있고 심지어 너무 자연스러워 보여요. 이런 발전을 볼 수 있어서 참 기뻐요. 왜냐하면 저는 이러한 것들을 통해 정기적으로 경기를 뛸 수 있는 여자 축구팀을 찾아 나설 동기를 얻었거든요. 축구를 좋아하긴 했지만, 지금 활동하는 것처럼 팀에 합류하게 될 거라고는 상상하지 못했어요.
위치 FC에 대해 말씀해 주세요.
위치 FC는 스포츠를 좋아하고 열정이 넘치며 팀에서 자신의 감수성을 발휘할 의지가 있는 여성들이 모인 팀이에요. 축구를 구심점으로 모였지만 이 팀은 우리 모두에게 힘을 주는 존재이기도 해요. 의견을 모아, 페미니스트의 궁극적 아이콘이라고 할 수 있는 마녀라는 뜻의 '위치'를 넣어 강인한 팀명을 짓기로 했죠. 물론 착한 마녀들도 있답니다. 하지만 롤러 더비 팀처럼 공동체를 뜻하는 이름을 짓고 싶어서 특정 지역명은 넣지 않았어요.
팀에 어떻게 기여하고 있나요?
저는 미드필더로 뛸 수 있고 수비수도 겸할 수 있어요. 심장이 강하게 뛸 정도로 질주하며 땀 흘리는 걸 좋아해요. 경기장 양 끝을 오가며 공수 양면에서 경기의 승패를 가를 수 있다는 게 마음에 들어요. 미드필더 포지션은 계속 뛰면서 경기에 참여할 수 있고 게다가 충분한 에너지만 있다면 경기에 결정적인 영향력을 줄 수도 있죠. 팀원들은 제 에너지 수준이 높고 팀에 대한 책임감도 강하다고 말해줘요. 그게 제가 경기에서 바라는 전부예요. 팀원들이 제가 온전히 참여하며 즐기고 있다는 걸 알아주길 바랍니다.
“경기장 양 끝을 오가며 공수 양면에서 경기의 승패를 가를 수 있다는 게 마음에 들어요.”
위치 FC에 대해 말씀해 주세요.
위치 FC는 스포츠를 좋아하고 열정이 넘치며 팀에서 자신의 감수성을 발휘할 의지가 있는 여성들이 모인 팀이에요. 축구를 구심점으로 모였지만 이 팀은 우리 모두에게 힘을 주는 존재이기도 해요. 의견을 모아, 페미니스트의 궁극적 아이콘이라고 할 수 있는 마녀라는 뜻의 '위치'를 넣어 강인한 팀명을 짓기로 했죠. 물론 착한 마녀들도 있답니다. 하지만 롤러 더비 팀처럼 공동체를 뜻하는 이름을 짓고 싶어서 특정 지역명은 넣지 않았어요.
팀에 어떻게 기여하고 있나요?
저는 미드필더로 뛸 수 있고 수비수도 겸할 수 있어요. 심장이 강하게 뛸 정도로 질주하며 땀 흘리는 걸 좋아해요. 경기장 양 끝을 오가며 공수 양면에서 경기의 승패를 가를 수 있다는 게 마음에 들어요. 미드필더 포지션은 계속 뛰면서 경기에 참여할 수 있고 게다가 충분한 에너지만 있다면 경기에 결정적인 영향력을 줄 수도 있죠. 팀원들은 제 에너지 수준이 높고 팀에 대한 책임감도 강하다고 말해줘요. 그게 제가 경기에서 바라는 전부예요. 팀원들이 제가 온전히 참여하며 즐기고 있다는 걸 알아주길 바랍니다.
“경기장 양 끝을 오가며 공수 양면에서 경기의 승패를 가를 수 있다는 게 마음에 들어요.”
마음이 맞는 사람들과 함께 경기하면 어떤가요?
팀의 유대관계가 깊어지면서 모든 팀원이 필드 뿐만 아니라 직업 활동에서 서로를 진심으로 지지하는 것을 볼 수 있어요. 예를 들어, 어떤 팀원은 항상 쓰고 싶어 했던 극본을 썼고, 다른 사람은 그림을 더 많이 그리기 시작했죠.그리고 저는 팀원들과 연극 수업을 시작했어요. 이런 작은 사례들이 여성 간의 연대가 꿈을 현실로 이루는 데 도움이 될 수 있다는 걸 잘 보여줍니다. 친구들에게 무조건적인 지지를 받으며 얻게 되는 엄청난 자신감은 이루 다 말할 수 없어요.
마음이 맞는 사람들과 함께 경기하면 어떤가요?
팀의 유대관계가 깊어지면서 모든 팀원이 필드 뿐만 아니라 직업 활동에서 서로를 진심으로 지지하는 것을 볼 수 있어요. 예를 들어, 어떤 팀원은 항상 쓰고 싶어 했던 극본을 썼고, 다른 사람은 그림을 더 많이 그리기 시작했죠.그리고 저는 팀원들과 연극 수업을 시작했어요. 이런 작은 사례들이 여성 간의 연대가 꿈을 현실로 이루는 데 도움이 될 수 있다는 걸 잘 보여줍니다. 친구들에게 무조건적인 지지를 받으며 얻게 되는 엄청난 자신감은 이루 다 말할 수 없어요.