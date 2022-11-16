파리의 가장 창의적인 축구 클럽에 반향을 일으킨 선수

모든 축구팀은 창의적인 선수를 필요로 합니다. 위치 FC(Witch FC)는 그런 선수들로 가득하죠. 파리의 축구 클럽인 위치 FC는 경험 많은 선수들과 축구에 새로 입문한 선수들이 섞여 있으며, 팀원 전원이 여성 예술가와 크리에이터로 구성되어 있습니다.

나이키는 위치 FC의 스타 선수 중 한 명이자 작가 겸 크리에이터인 플로린 쿠에산을 파리의 마레 지구 중심가에 위치한 17세기 가톨릭 건축물인 생 폴 생 루이 교회 맞은편의 생 폴 경기장에서 만났습니다. 플로린은 나이키와 함께 축구에 대한 애정 뿐만 아니라 축구선수로 변신한 크리에이터들로 구성된 이 독특한 팀에서 어떻게 자신의 커뮤니티를 발견하였는지 이야기를 나눴습니다.