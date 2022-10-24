목표를 즐겁게 달성하는 비결

셀카 문화가 유행인 요즘, 일출 직후 또는 일몰 직전에 최고의 자연광 속에서 사진(#무보정)을 찍을 수 있는 시간을 ‘황금 시간대’라고 말합니다. 하지만 이 말은 상황에 따라 다르게 정의되기도 합니다. 갓 육아를 시작한 초보 엄마들에게 이 시간은 아이와 살과 살을 맞대며 꼭 끌어안고 하루를 시작하는 시간을 의미합니다. 글로벌 축구 스타 아다 헤게르베르그에게 이 시간은 보통 훈련 일정 외에 아버지, 언니와 함께 편안하게 헤딩, 페널티킥, ‘약한’ 발을 활용한 킥 등 축구 기본기를 섬세하게 다듬는 시간입니다.

25살의 노르웨이 축구 선수인 헤게르베르그는 10살 무렵부터 집에서 똑같은 방식으로 꾸준히 훈련을 해왔습니다. 아다는 세계 최강 리옹 축구팀의 간판 공격수이자, UEFA 여성 챔피언스 리그의 최고 득점 선수로 활약하는 지금도 이 훈련을 그만둘 생각은 전혀 없다고 말합니다.

그럴 필요도 없죠. 이 훈련은 분명한 성과를 보여주고 있으니까요. 그 이유는, 헤게르베르그에게 황금 시간대는 신체적인 효과와 동시에 심리적인 효과를 발휘하고 있기 때문입니다. 여러분도 고유의 황금 시간대를 만들게 되면 놀라운 효과를 볼 수 있습니다.