자유로운 움직임을 위한 다양한 스타일
청소년을 위한 나이키 추천 스타일
마지막 업데이트: 2025년 4월 9일
2분 예상
편안하고 자연스러우며, 자유롭게 움직일 수 있도록 설계된 스타일을 만나 보세요. 파스텔과 뉴트럴 컬러를 조합하면 활동적인 하루에도 생기 있고 강렬한 무드를 완성할 수 있습니다. 열심히 땀을 흘려도 스타일을 놓칠 수는 없죠. 땀을 빠르게 배출하는 기능성 레이어와 신축성 있는 아이템을 매치해 러닝 중에도, 셀카를 찍는 순간에도 스타일을 유지해 보세요.
기능성에 더해진 스타일
✅ 기본 아이템부터 시작: 나이키 드라이 핏 투인원 쇼츠나 나이키 스포츠웨어 오버사이즈 스웨트 팬츠처럼 활동성을 고려한 아이템을 선택해 보세요. 슬림한 핏과 여유로운 실루엣을 조합하면 스트레칭부터 러닝까지 자유롭게 소화할 수 있습니다.
✅ 파스텔컬러로 연출: 파스텔컬러로 밝은 무드를 더하고, 뉴트럴 톤과 매치해 스타일에 균형감을 주세요. 스니커즈로 컬러 포인트를 더하면 완성도 있는 룩이 연출됩니다.
✅ 나만의 스타일을 표현: 스크런치, 헤드밴드, 리본, 글리터 메이크업으로 매력을 더하고 룩에 개성을 더해보세요.
“저는 운동을 할 때 자유로움을 느껴요. 밝고 과감한 색상의 옷을 즐겨 입죠. 그게 에너지를 표현하는 저만의 방식이거든요.”
피비
러너 겸 사이클 선수
빛나는 자신감
멋지고 편안한 스타일링으로 자신감을 표현해 보세요. 가볍고 시원한 우븐 카고 쇼츠와 부드럽고 신축성 있는 하이넥 탱크, 드라이 핏 재킷이 움직임을 더 자유롭게 만들어 줍니다.