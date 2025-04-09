✅ 기본 아이템부터 시작: 나이키 드라이 핏 투인원 쇼츠나 나이키 스포츠웨어 오버사이즈 스웨트 팬츠처럼 활동성을 고려한 아이템을 선택해 보세요. 슬림한 핏과 여유로운 실루엣을 조합하면 스트레칭부터 러닝까지 자유롭게 소화할 수 있습니다.

✅ 파스텔컬러로 연출: 파스텔컬러로 밝은 무드를 더하고, 뉴트럴 톤과 매치해 스타일에 균형감을 주세요. 스니커즈로 컬러 포인트를 더하면 완성도 있는 룩이 연출됩니다.

✅ 나만의 스타일을 표현: 스크런치, 헤드밴드, 리본, 글리터 메이크업으로 매력을 더하고 룩에 개성을 더해보세요.