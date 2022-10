언제나 진행형인 영감을 주는 이야기: 광고 혁명

현재 활동 중인 최연소 프로 스케이트보더 스카이 브라운은 많은 청소년들에게 스케이트보딩이라는 스포츠에 큰 관심을 불러 일으켰습니다. “Who Said Woman Was Not Meant to Fly (누가 여성은 날 수 없다고 했는가)”라는 나이키의 유명 광고는 스카이 브라운과 함께한 덕분에 완벽하게 탈바꿈되었습니다. 스카이라는 이름처럼 ‘하늘’을 넘나드는 스케이트보더인 그녀가 다음 세대에게도 힘을 실어주고 있기 때문입니다.