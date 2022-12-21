턱걸이를 하는 방법과 이유

01 온몸의 체중을 들어 올리는 것은 어떤 운동으로도 대체할 수 없습니다. 조각 같은 등 근육으로 턱걸이의 효과를 확인할 수 있겠지만, 그 이상의 효과를 보게 될 것입니다. 상반신의 근력은 암벽 등반과 수영, 그리고 피트니스센터에서의 운동에 많은 도움을 줍니다.

02 운동하는 내내 봉을 붙잡고 있기 때문에, 점점 악력도 기를 수 있습니다. 강력한 악력은 리프트를 할 때 더 무거운 무게를 들 수 있도록 도와주고, 장기적으로 건강한 몸을 만들어 줍니다.



03 턱걸이는 어깨 관절과 척추 주변의 근육을 튼튼하게 해주기 때문에 자세 교정에도 도움이 됩니다. 자연스러운 몸 관리뿐만 아니라 자세가 좋아지면 당신의 허리 통증을 줄일 수 있습니다. 특히 당신이 하루 종일 컴퓨터 앞에서 쪼그려 앉아 있다면 말이죠.



04 턱걸이는 당신의 모든 신체가 하나가 되어 움직이도록 트레이닝시킵니다. 이러한 유동적 움직임은 자전거를 자동차 지붕 위로 단숨에 들어 올리는 등의 일상적인 운동과 익스트림 스포츠에도 많은 도움을 줍니다.



05 한 번의 턱걸이라도 할 수 있는 능력은, 만만찮은 힘을 필요로 하는 대단한 성과입니다. 다시 말해, 턱걸이의 횟수를 추가할 때마다 당신은 스스로 엄격한 트레이너가 된 것처럼 뿌듯함을 느낄 것입니다.