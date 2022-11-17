항상 거침없이 개성을 드러내며, 스타일로 정체성을 찾다

아뇨, 고등학생 시절에는 힙스터를 꿈꾸며 다양한 패션과 헤어스타일을 즐기는 신 키드였어요! 블랙이나 레드 컬러, 플래드 패턴의 옷만 입고 지내다가 신(scene)이나 이모(emo) 스타일에 담겨있는 감성이 저와 안 어울린다는 걸 깨닫게 되었죠. 스타일로 봤을 때 이모(emo)는 제게 잘 맞았지만 감성은 아니었어요. 가족들을 만나러 가나에 가면 항상 다채로운 컬러의 옷을 입는 게 당연해요. 블랙 컬러는 장례식 때에만 입거든요. 저는 제가 알고 있던 문화와 반대로 행동하며 색감이 화려한 옷에 대해 인종 차별을 내재화하고 있었다는 걸 깨달았어요. 다채로운 컬러의 옷을 입으면 제가 낯선 사람 같고 함께 어울리지 못할 것 같다고 느꼈거든요. 사회경제적 지위와 관계없이 자기표현에 진정한 가치를 두는 가나 문화에 온전히 몰입하게 된 점이 제가 컬러와 프린트를 탐구하는 데 정말 중요한 역할을 했다고 생각해요.