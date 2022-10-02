나이키 ACG: 휴식을 찾아 떠나는 여행

도시에서 자란 나는

아주 작은 아파트에서 살았는데

바닥에 앉는 것을 좋아했다.

나의 어디서나 예의를 지키고

논쟁을 멀리 했다.

자연으로의 여행은

너무 드물어 그 생소함이

나를 대자연으로부터 더

멀어지게 만들었다.

하지만 나 자신도 자연이 아닌가?

자연과 내가 하나가 아니라고

그 누가 말 할 수 있는가?

우리는 모두 하나의 자연이다.

물을 머금고 마침내 피어나는 꽃처럼.

우리는 단순히 어머니의

뱃속에서 태어난 것이 아닌,

자연으로부터 태어나

몸의 생기가 솟아나는 것이다.

우리는 여기 트레일에서

이정표를 따라 걷거나

미지의 영역을 향하며

우리의 어머니와 같은 자연에

그동안 맡겨두었던 삶의 리듬과 꿈을

되찾을 수 있을지도 모른다.

오늘 나는 겸허하게, 그것들을 찾으러 왔다.

나는 하나의 대자연으로서

이전에 걸어본 적 없는

이 땅을 걸으려 한다.

그리고 나는 이 땅이

나를 기다려주길 바란다.

내가 두려움을 헤쳐 나가는 동안,

우리가 서로를 알게 되는 동안,

호기심 많은 마음을 가라앉히는 동안,

인내심을 갖고 나를

기다려주기를 바란다.

이곳에서 나는 전에 느껴보지 못한 새로운

마음가짐으로 숨을 쉴 준비가 되었다.