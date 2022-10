Nel corso della sua storia, Air Jordan 3 è stata espressione di diversi luoghi ma questa colorway ha il cuore napoletano. Una tomaia in pelle bianca si unisce a una stampa elephant in Dark Mocha che avvolge la punta e il tallone in perfetto stile AJ3. Per aggiungere un tocco di colore a contrasto, l'intersuola in Atmosphere Pink e il Jumpman ricamato sulla linguetta offrono una finitura luminosa e accattivante.

SKU: CK9246-102