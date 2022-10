Unendo moda e sport, la stilista londinese Martine Rose abbina il classico abbigliamento formale al celebre look di Nike Shox. Nato dal desiderio di dare alla divisa da calcio uno stile pertinente, raffinato e contemporaneo, questo modello supera i limiti sintetizzando gli opposti: la quintessenza della scarpa elegante con il look dinamico della scarpa da calcio. Dando il suo tocco magico all'iconica Shox, proprio in concomitanza del torneo UEFA Women's EURO, Martine Rose presenta Nike Shox MR4: molle sollevate fino a diventare un tacco, piede allungato e punta cesellata per un'estetica molto grintosa che attinge al linguaggio visionario del suo stile e a un approccio ottimista e inclusivo. Pelle sintetica con imbottitura a rilievo (e lucentezza perfetta), profili e colore si ispirano chiaramente al gusto essenziale del calcio, mentre il design mule, facile da indossare, migliora la calzata. Il risultato è un look vincente, innovativo quanto rivoluzionario.

SKU: DQ2401-001