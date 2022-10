109,99 €

Il debutto dello skate sul palcoscenico estivo è stato rinviato. Per molti, si è trattato di una brutta notizia; per altri, invece, ha rappresentato un'opportunità. Originariamente, Parra aveva intenzione di coordinare Nike SB Dunk Low Pro con le divise delle federazioni ma non ci è riuscito a causa dei tempi ristretti: ora che può lavorare con un po' più di calma, questo sogno è diventato realtà e ha l'occasione di evolvere il proprio design attraverso la lente delle tonalità e dello stile che lo contraddistinguono.

Basandosi sull'astrazione paesaggistica e i colori tipici del suo stile, Parra ha scelto la classica Dunk Low bianca come punto di partenza per creare un modello totalmente nuovo. I motivi geometrici ondulati e i colori vorticosi danno vita a dettagli espressivi, bilanciati da semplici tocchi di bianco, uno Swoosh separato nero e suole interne completamente illustrate. L'incarnazione dell'immaginazione attiva: ecco cos'è Nike SB Parra Dunk Low Pro.