Prezzo non disponibile

Pochi atleti hanno l'onore di avere una scarpa esclusiva: Paul Rodriguez ne ha ben 10. In omaggio a una lunga tradizione, questa Dunk sfoggia dettagli ripresi da ognuna delle memorabili colorway di questi modelli, dando vita a un eclettico arazzo che celebra la storia dietro ogni materiale, grafica e tonalità che abbiamo visto nel corso della carriera di P-Rod con Nike Skateboarding.



Gli stili discordanti su ciascuna scarpa mettono in evidenza alcuni degli elementi più iconici della linea esclusiva di P-Rod, con ricami decorativi, stampe grintose, sfumature colorate e una gamma di texture esclusive che si fondono per trasformare caratteristiche familiari in qualcosa di completamente nuovo.