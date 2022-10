101,00 €

StrangeLove Skateboards ha dato vita a un'estetica unica unendo una creatività all'insegna del caos con una forte passione per ciò che rende divertente lo skate. Questo stravagante brand californiano si unisce ora a Nike SB per portare il suo punto di vista particolare su un modello amatissimo: Dunk Low. Questa silhouette sfoggia un design in velluto testurizzato con strati esterni in suede. Dalle tinte pastello, questo modello mescola seducenti tonalità di rosa tenue con note Bright Melon e Gym Red. StrangeLove lascia letteralmente il segno attraverso figure di teschi ricamati su ciascun tallone. Sulla suola, la discreta grafica con cuori è un simbolo d'amore, giusto in tempo per San Valentino.