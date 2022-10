109,99 €

Nonostate le sue origini regionali, il cibo cinese è amato in tutto il mondo e la deliziosa Dunk "Street Hawker" vuole rendere omaggio a questa squisita cucina con una colorway a contrasto che rappresenta una mezza dozzina di piatti che ti faranno venire l'acquolina in bocca.

Ogni piatto prende vita grazie alla grafica acquerellata, mentre altri dettagli intenzionali, tra cui ideogrammi cinesi su ciascun tallone e una moneta di rame ricamata richiamano aspetti di contorno alla cultura culinaria orientale. Soddisfa il tuo bisogno per l'ultima stuzzicante creazione di SB prima che la nostra cucina chiuda.

SKU: CV1628-800