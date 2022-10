109,99 €

Alla fine degli anni '70, Gundam ridefinì la cultura degli anime e lanciò la visione futuristica del brand giapponese di base a Tokyo in tutto il mondo. Mescolando una narrativa avvincente con un sapiente design, l'influenza di Gundam nel mondo dell'animazione e della progettazione di giocattoli ha plasmato la cultura del collezionismo per decenni e continua a essere fonte di ispirazione e innovazione.

SB Dunk High "Gundam" è un omaggio all'immaginazione e all'etica del lavoro e apporta un tocco DIY e science fiction a un'iconica linea di eccentriche SB Dunk. Con uno Swoosh rimovibile, stilizzato per alterare completamente la silhouette e ottenere un look vivace o strategicamente discreto, questa sneaker è pronta a mettersi in movimento. "Gundam" Dunk rende omaggio alla tradizione e alla sinergia tra Nike SB e la cultura del collezionismo legata a Gundam, dai dettagli sulla punta ai tocchi di colore, fino agli adesivi di accompagnamento che richiamano esplicitamente il mondo dei robot.

SKU: DH7717-100