Ispirato agli Alebrijes, le creature mitiche nate dai deliranti sogni degli artisti popolari messicani, questo design fonde un'estetica creativa con le nostre innovazioni più recenti. Prendendo spunto dalla famosa Casa Gilardi di Città del Messico, React Vision integra tessuti riccamente testurizzati e tonalità luminose. La tomaia in mesh senza cuciture sfoggia un motivo discreto ispirato alle rane dal dardo velenoso, che aggiunge la giusta grinta al tuo look. Più in basso, la schiuma Nike React offre un comfort senza pari per tutto il giorno e a ogni passo, mentre la soffice linguetta aggiunge morbidezza alla calzata.