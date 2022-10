Nike x Patta presenta: The Wave | Un film di Mahaneela. Direzione creativa di Steve McQueen. Questa collaborazione fa riferimento ai mutamenti culturali e all'influenza duratura che Patta ha esercitato sulla sua community e su tutto il settore. In questo video in quattro parti seguiremo Abdul e Carista, fratello e sorella, alle prese con i continui cambiamenti della vita. Nel secondo capitolo, saremo in compagnia di Carista, sorella maggiore di Abdul, DJ e produttrice. Nel video, Carista crea il proprio rifugio personale, in cui collabora e sperimenta con amici e colleghi. Inoltre, capisce che la musica è un linguaggio universale, che le permette di conoscere persone che incrociano il suo cammino nei modi più inaspettati.