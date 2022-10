La prima scarpa esclusiva di NOCTA incarna perfettamente lo stile del brand. Il modello coniuga la familiarità di Nike con lo stile rétro, un comfort ineguagliabile, una grande praticità e un design minimal ma discretamente grintoso. La tomaia semplice ed essenziale si unisce ai dettagli della versione classica rivisitata di "Air Terra Humara" per creare una silhouette incredibilmente versatile che può essere indossata di giorno o di notte, in qualsiasi ambiente o condizione. Il mix di pelle zigrinata pregiata, dettagli 3M e tecnologia di trazione G-TEK la rendono un must-have per tutti i giorni capace di offrire un'andatura confortevole e un ampio supporto.

SKU: DH4692-001