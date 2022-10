81,00 €

Nike e l'artista Tom Sachs hanno rilanciato NikeCraft Mars Yard 2.0: un modello lontano anni luce da tutte le altre scarpe per bambini del pianeta, l'unico con il quale ogni bambino vorrebbe imparare a camminare su Marte. Pensata appositamente per gli astronauti in erba, la scarpa è come una vera e propria stazione spaziale ai piedi. La tomaia in Maple e Sport Red è garanzia di stile, mentre la fascia in VELCRO® assicura una calzata regolabile e stabile. Nel complesso, il modello è equipaggiato tanto per i viaggi nello spazio quanto semplicemente per orbitare in giro per la casa.