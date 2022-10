Come milioni di atleti e fan in tutto il mondo, siamo affranti per la tragica notizia. Estendiamo il nostro più profondo cordoglio alle persone care a Kobe, in particolare alla famiglia e agli amici più stretti. È stato uno tra i più grandi atleti della sua generazione, con un impatto incommensurabile sul mondo dello sport e sulla community del basket. Era un affezionato membro della famiglia Nike. Ci mancherà enormemente.

Mamba per sempre.