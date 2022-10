169,99 €

Nike unisce le forze con sacai e CLOT in una triplice collaborazione che porta LDWaffle, un mix creativo fra LDV e Waffle Racer, a un livello superiore. La creazione ibrida di Chitose Abe si fonde con la leggendaria ispirazione streetwear di CLOT, sfoggiando una tomaia semitrasparente e combinazioni di colori che richiamano l'arte della riflessologia, una caratteristica distintiva del design CLOT.

Ispirandosi alla collaborazione per Air Max 1 del 2006, uno Swoosh in pelle di serpente si unisce a Swoosh dal design rifrangente per un esotico look doppio. A completare il tutto, uno speciale logo Nike x sacai x CLOT su linguetta posteriore, tallone e sottopiede. Trova il tuo equilibrio con questa nuova versione di un design che era già assolutamente unico.

SKU: DH1347-100