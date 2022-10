In collaborazione con Travis Scott, il brand Jordan ti invita a rappresentare una leggenda artistica in divenire insieme al giocatore di basket più leggendario della storia. Decenni dopo che il talento e lo stile di gioco impetuoso di MJ hanno portato il basket verso vette mai viste prima, la creatività di Scott ha influenzato la cultura musicale e lo streetwear con innovazione e passione.

La collezione è composta da capi ispirati alla tradizione di successo del brand Jordan e allo speciale senso di espressività creativa di Scott. La grafica stilizzata dell'inconfondibile brand Cactus Jack è sovrapposta a quella di MJ su una t-shirt davvero unica. Impreziosite da dettagli ricamati a forma di cactus, le due paia di pantaloni cargo sono realizzate in leggero e resistente cotone antistrappo e sono dotate di tante tasche per un look pratico ed estremamente tecnico. Sempre arricchiti con esclusive grafiche ricamate, la felpa, gli shorts e la maglia della collezione sono realizzati con tessuti lavati in maglia elasticizzata che al tocco offrono la sensazione del suede. Un mix stilistico di semplicità, praticità e comfort per un'altra collaborazione speciale tra Jordan e Jack.