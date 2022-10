Aleali May non ha raggiunto i massimi livelli per caso. Non importa dove il suo talento l'abbia portata, l'influencer di Los Angeles è rimasta fedele alle sue origini e i risultati ottenuti parlano da soli. Ora, la stylist e modella di fama mondiale ha unito le forze con Jordan per creare una capsule di capi ispirati alle esperienze con il team di danza delle superiori, in cui Aleali ha imparato ad avere fiducia in se stessa e ha appreso l'importanza dell'espressione individuale, della community e della leadership.