189,99 €

Air Jordan 1 arrivò nei negozi nel 1985, cambiando per sempre il mondo delle scarpe. A distanza di più di 35 anni, la silhouette torna sulla scena in versione a taglio alto, nella colorway Neutral Grey per la prima volta dal debutto dell'edizione originale. Questo modello intramontabile arriva con una targhetta vintage che rappresenta MJ sullo skyline di Chicago.