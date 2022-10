109,99 €

Questa Dunk Low punta sul grigio. Con sfumature a contrasto in Vast Grey, Summit White, Peal White e Light Bone, questa versione è pensata per rinnovare con discrezione il tuo stile invernale. La colorway neutra, abbinata ai classici dettagli Dunk per un tocco attuale, si integra perfettamente in qualsiasi outfit. La tomaia in pelle scamosciata all-over aggiunge un tocco morbido ed esclusivo a una Dunk Low pronta a emergere e a completare il tuo outfit.

SKU: DD8338-001