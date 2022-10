In questi tempi incerti, un look più sobrio può avere l'effetto di un getto di acqua gelata sul viso. Indossa Dunk Low "Jade", che copre i tuoi piedi con colori naturali e ottimisti come Rough Green, Cacao Wow e Marina. Gli strati esterni in pelle e suede presentano cuciture più pesanti, per creare texture perfette che non potrai fare a meno di toccare. Come tocco finale, i gioielli removibili in finta giada su questa Dunk Low sono un simbolo di fortuna e amicizia che la giada attira,sia sulle scarpe che su un braccialetto al polso.

SKU: DR0159-200