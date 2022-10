109,99 €

La Dunk High è tornata e questa versione è stata progettata per gli amanti del blu. Ispirato a uno dei programmi di atletica più celebri nella storia dei college, questo modello utilizza elementi Dunk classici come la leggerissima tomaia in pelle pieno fiore, la struttura OG e la linguetta in mesh per garantire qualità e comfort. E se ti trovi di fronte ai tuoi rivali, questa colorway Maize & Blue fa sapere agli avversari a quale crew appartieni.