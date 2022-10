99,99 €

Nata per il parquet, Dunk ha cominciato poi a farsi notare per le strade della città. Il resto, come si dice, è storia. Più di 35 anni dopo il debutto, il suo stile è ancora deciso e grintoso e questo modello rimane un'icona sia a livello sportivo che culturale.

Con questo modello, si torna a quello originale, simbolo del basket universitario, con strati esterni in pelle di prima qualità e blocchi di colori perfetti per gli outfit autunnali. La moderna tecnologia per le scarpe proietta il comfort di questo design dritto nel XXI secolo, mentre l'abbinamento di Sail, Khahki e Light Chocolate regala un look semplice a questa versione.