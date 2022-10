179,99 €

Per questo lancio, il fondatore di AMBUSH® Yoon Ahn unisce le forze con Nike per dare vita a un modello vivace, definito da dettagli in co-branding e un'estetica ispirata al basket. La terza colorway di questa collaborazione presenta grintose sfumature di Deep Royal Blue a tocchi neutri di bianco e nero.



In omaggio alla cultura motoristica giapponese, le proporzioni originali di Dunk vengono reinventate, con Swoosh che si estendono oltre il tallone come a ricordare il tubo di scarico di una moto. "Mi sono chiesta come fare affinché la scarpa sembrasse quasi in movimento", afferma Ahn. L'imponente controtacco sfoggia il logo stampato in rilievo sul retro della scarpa, mentre la targhetta sulla linguetta e il sottopiede con entrambi i brand donano un tocco di raffinatezza.