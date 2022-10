Nike e Cactus Plant Flea Market collaborano ancora una volta a un'esplorazione creativa e anticonformista ai confini tra sport e cultura. Sempre alla ricerca dell'ispirazione nell'ignoto, CPFM dà vita a grafiche grintose e decorazioni insolite in una collezione unica dal design straordinario. Da questa collaborazione nascono capi d'abbigliamento davvero notevoli, per risaltare anche in mezzo alla folla più chiassosa.