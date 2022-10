119,99 €

Chitose Abe si approccia alla collaborazione con grande trasparenza, cercando di creare una connessione genuina che permetta la nascita di qualcosa di nuovo e inaspettato. Il suo metodo è di per sé una dicotomia, in cui mixa una stabilità collaudata nel tempo con il rischio dell'esplorazione. L'obiettivo di Abe è rendere omaggio al passato tenendo lo sguardo rivolto al futuro.



Il design di Abe e della sua etichetta sacai reinventa Blazer riducendo la silhouette classica. Questo modello presenta una tomaia in pelle con schiuma a vista, oltre alle linguette sovrapposte e ai doppi lacci tipici di sacai. La base neutra a contrasto con i dettagli grintosi si ispira alle colorway originali di Blazer.